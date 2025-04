Irmãos são presos por tráfico de drogas em Anastácio

Divulgação, PMMS

Na tarde de ontem (29), a Guarnição GETAM realizou uma operação de rotina na cidade de Anastácio, que resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante rondas ostensivas e preventivas na rua João Leite Ribeiro, na região central da cidade, os policiais avistaram um homem pilotando uma moto Honda CG vermelha, placa HRT-8717, sem capacete. Ao perceber a presença da equipe policial, o piloto tentou fugir, mas foi acompanhado e abordado próximo à igreja matriz.

Na abordagem, os policiais encontraram em seu bolso uma carteira de cigarro contendo duas porções de substância semelhante à cocaína, totalizando aproximadamente 1 grama. Ao ser questionado, o suspeito afirmou que estava indo levar as drogas para uma boate chamada Fazendinha.

O indivíduo foi identificado e ele já havia sido preso em 26 de março de 2025 por tráfico de drogas.

Na ocasião anterior, foram encontrados diversos pinos vazios utilizados para armazenar cocaína, além de duas porções da droga.

Com a confissão dele, a equipe policial seguiu até sua residência, onde encontrou uma porção maior de cocaína, pesando cerca de 2,6 gramas, escondida debaixo do colchão.

No quarto de sua irmã, também suspeita de envolvimento com o tráfico, foi localizada uma balança de precisão e uma caderneta com anotações relacionadas ao comércio de drogas.

O pai dos suspeitos acompanhou toda a vistoria na casa e afirmou desconhecer qualquer atividade ilícita por parte de seus filhos. No entanto, os materiais apreendidos, incluindo as drogas, a balança e as anotações, foram encontrados na residência.

Diante do flagrante, os autores e os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para os procedimentos cabíveis.

Na delegacia, foi realizada uma revista pessoal na suspeita, sem qualquer material ilícito encontrado. Já seu irmão, precisou usar algemas durante a condução, pois tentou fugir no momento da abordagem.

