Jegue morto causa transtornos e é retirado após dois dias em Anastácio

Moradores relataram que animal morto estava no local há cerca de dois dias / João Éric/O Pantaneiro

Um jegue morto permaneceu por cerca de dois dias em frente a um terreno na Rua Moisés Flores Nogueira, em Anastácio, causando mau cheiro e transtornos para moradores da região. O animal estava no trecho entre a Rua Oriovaldo Costa e a área onde foi realizada a remoção nesta segunda-feira (31).

Segundo informações repassadas ao O Pantaneiro, moradores vinham sendo incomodados pelo odor provocado pela decomposição do animal, que permaneceu no local durante todo o fim de semana.

Ainda conforme relatos obtidos pela reportagem, o jegue costumava permanecer amarrado na região e teria ficado exposto ao sol e à chuva. A informação sobre a rotina do animal foi atribuída por moradores a um idoso que seria responsável por ele.

Logo no início da manhã desta segunda-feira, uma equipe da Prefeitura de Anastácio esteve no endereço com uma pá carregadeira para realizar a retirada.

(*Fotos: João Éric/O Pantaneiro)