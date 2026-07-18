João Gomes abre a Festa da Farinha 2026 e reúne multidão em Anastácio

O Pantaneiro

A Festa da Farinha 2026 começou em grande estilo na noite desta sexta-feira, reunindo milhares de pessoas no recinto do evento para celebrar a cultura, a tradição nordestina e a música brasileira. A primeira noite foi marcada pelo aguardado show nacional do cantor João Gomes, que levou o público ao delírio com um repertório repleto de sucessos e muita emoção.

Antes da principal atração da noite, o palco recebeu uma programação diversificada, valorizando os artistas locais e regionais. O público acompanhou as apresentações do DJ Jacks, do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), dos grupos Trio Bom Balanço e Trio Pai de D2, além dos shows de Naira Leandro, Gustavo Henrique, Ronaldo, Rainha do Forró, Lendas 67, Gleice Helena e a dupla Felipe & Michel, que encerrou a programação da primeira noite.

Quando João Gomes subiu ao palco, a arena já estava completamente tomada pelo público. O cantor pernambucano apresentou seus maiores sucessos, como "Dengo", "Meu Pedaço de Pecado", "Aquelas Coisas", "Se For Amor" e "Eu Tenho a Senha", fazendo milhares de fãs cantarem em coro do início ao fim da apresentação. Com seu carisma e simplicidade, o artista proporcionou um espetáculo marcado por muita interação com a plateia e momentos de grande emoção.

A abertura da Festa da Farinha também contou com a presença de diversas autoridades políticas, entre elas o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; Presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, os Deputados Federais Beto Pereira e Dagoberto Nogueira, Senador Nelsinho Trade, o ex-governador Reinaldo Azambuja; o prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido da Silva; o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico; e o ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, o Secretário da Setesc, Alessandro Menezes de Souza, acompanhado do ex-Secretário Marcelo Miranda, o Secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, Walter Carneiro Júnior. além de vereadores, secretários municipais e demais lideranças da região.

Considerada uma das maiores celebrações culturais do interior de Mato Grosso do Sul, a Festa da Farinha valoriza a produção local, a gastronomia, a cultura nordestina e promove o fortalecimento da economia e do turismo regional. A abertura de 2026 confirmou mais uma vez a força do evento, reunindo famílias, visitantes e admiradores da música em uma noite de muita festa, cultura e tradição.

A programação da Festa da Farinha 2026 continua nos próximos dias com novas atrações musicais, apresentações culturais, exposições e diversas atividades que prometem manter o clima de celebração durante todo o evento.

