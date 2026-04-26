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61 ANOS DE ANASTÁCIO

João Gomes será a grande atração da Festa da Farinha

Apresentação acontecerá no dia 08 de maio, dia do aniversário do município de Anastácio

Redação

Publicado em 26/04/2026 às 10:17

Atualizado em 26/04/2026 às 10:45

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João Gomes / Redes Sociais

O cantor João Gomes, um dos maiores fenômenos recentes da música brasileira, é a principal atração da tradicional Festa da Farinha de Anastácio, que será realizada nos dias 8 e 9 de maio de 2026. O artista sobe ao palco no dia 8, data em que o município celebra mais um aniversário, e a expectativa é de grande público para prestigiar o evento.

Conhecido por arrastar multidões por onde passa, João Gomes deve ser o ponto alto da programação festiva, reunindo fãs de toda a região. A Festa da Farinha é um dos eventos culturais mais importantes da cidade, valorizando tradições locais e promovendo entretenimento para a população.

Natural de Serrita, em Pernambuco, João Gomes ganhou projeção nacional com o ritmo do piseiro e rapidamente se consolidou como um dos nomes mais populares do país. Entre seus principais sucessos estão as músicas Meu Pedaço de Pecado, Eu Tenho a Senha e Dengo, que dominaram as plataformas digitais e rádios, conquistando milhões de ouvintes.

Com uma carreira meteórica, o cantor se destaca pela voz marcante e pelo estilo simples, características que conquistaram uma legião de fãs em todo o Brasil. Seu repertório mistura romantismo e ritmos nordestinos, criando uma identidade própria dentro do cenário musical.

A apresentação em Anastácio promete ser um dos momentos mais aguardados da Festa da Farinha, reforçando a importância do evento no calendário cultural da região e celebrando, em grande estilo, o aniversário da cidade.

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