Jovem bÃªbado esfaqueia irmÃ£ em AnastÃ¡cio

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Um jovem, de 23 anos, foi preso, depois de atacar pessoas da família e esfaquear a irmã, de 19 anos, no braço. O caso ocorreu por volta de 4h desta segunda-feira (17), em Anastácio.



Conforme boletim de ocorrência, o rapaz estava bêbado, se alterou e começou uma briga com a família, quando esfaqueou a irmã no braço.



A Polícia Militar foi chamada e quando chegou ao local, viu grande quantidade de pessoas na casa.



Os policiais já viram a mulher lesionada e várias pessoas apontaram o autor do crime, ou seja, o irmão da vítima.



A jovem disse que o irmão teria ingerido bebida alcoólica e sem motivos queria atingi-la com golpes de facas. Nesse momento, segundo ela, ele entrou na residência, arrombou a porta, danificou a porta, quebrou os espelhos do guarda-roupa e acertou a mulher.



Com um ferimento no braço, ela foi encaminhada para o hospital de Anastácio.



O agressor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Anastácio. Ele foi enquadrado nos crimes de lesão corporal dolosa, ameaça e dano, no âmbito da violência doméstica.