Jovem cai em golpe de compra de moto e perde mais de R$ 3 mil em Anastácio

Morador de Anastácio de 20 anos, caiu em golpe e perdeu R$ 3.080,00 para uma falsa empresa de motos. O caso foi registrado ontem (7) no município.

Segundo boletim de ocorrência, o rapaz entrou em contato com a loja Realiza Financeira Motos através de um anúncio no Facebook para o financiar uma motocicleta FAN 160 vermelha. A atendente se apresentou como Gabriela, a mesma fez uma simulação de compra e alegou para a vítima que se o mesmo não fizesse a compra iria baixar seu score.

Em razão disso, o jovem não tinha o dinheiro completo da compra, então ele deu uma entrada de R$ 200 no dia 29/05 e a loja emitiu um contrato.

Já no dia 20/06 ele transferiu um montante de R$ 2 mil. Após isso, a gerente da loja denominada Laura entrou em contato com a vítima alegando que ele teria que pagar o seguro do transporte da moto no valor de R$ 880.

Logo em seguida, ela mencionou que a vítima deveria pagar o transporte do veículo no valor R$ 1.500,00 e ele arcaria 50% e a empresa com o restante.

Entretanto, como nada disso foi conversado no início, a vítima começou a desconfiar e questionou a empresa, a mesma parou de responder a vítima e o bloqueou. O comunicante teve um prejuízo de R$ 3.080,00.