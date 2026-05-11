Jovem de 20 anos fica ferido em colisão entre carro e moto em Anastácio

Segundo informações do Samu, o condutor do veículo envolvido na colisão evadiu-se do local antes da chegada das equipes de atendimento / Divulgação/Samu

Um jovem de 20 anos ficou ferido em uma colisão entre um carro e uma motocicleta na noite deste domingo (10), na Rua 27 de Junho, em Anastácio. O acidente foi registrado por volta das 18h52, e a equipe do Samu 192 foi acionada para atendimento.

No local, os socorristas encontraram a vítima, do sexo masculino, deitada ao solo em decúbito dorsal (de barriga para cima), já sem o capacete. Ela queixava-se de dor no ombro direito, com suspeita de luxação, além de apresentar escoriações pelo corpo. A equipe realizou o atendimento conforme protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com posterior encaminhamento ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde o paciente permaneceu sob cuidados da equipe médica.

Segundo informações do Samu, o condutor do veículo envolvido na colisão evadiu-se do local antes da chegada das equipes de atendimento. Não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre as circunstâncias da fuga.

O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes. O Samu 192 reforça seu compromisso com agilidade, técnica e dedicação à vida, prestando socorro qualificado em situações de emergência.

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