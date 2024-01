Jovem de 22 anos é preso por tráfico de drogas em Anastácio

Viatura da Polícia Civil / Divulgação

Um jovem de 22 anos foi preso por tráfico de droga ontem (23), no Bairro Cristo Rei, em Anastácio.



Conforme apurado pelo jornal O Pantaneiro, policiais foram até a residência do rapaz para averiguar inúmeras denúncias de que, ele comercializava entorpecentes e ainda era o autor de diversos furtos pela cidade.



No local, o suspeito tentou fugir ao ver os policiais e ainda tentou se livrar de uma porção de drogas, mas acabou detido.



Em revista, policiais encontraram porções de pasta base de cocaína pela casa e ainda petrechos usados na comercialização de entorpecentes como, por exemplo, uma balança de precisão.



O suspeito que, já tem passagens pela polícia, foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.