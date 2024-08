Jovem de 25 anos fica ferido após bater moto em Anastácio

Divulgação

Um jovem de 25 anos ficou ferido ao se envolve em um acidente de trânsito. O fato aconteceu na tarde de ontem (6), por volta das 17h, na Avenida da Integração, no centro de Anastácio, em frente ao Portal Atacado.



Conforme o Corpo de Bombeiros, no local, os militares encontraram uma colisão entre uma motocicleta e um carro de passeio.



A vítima, um jovem de 25 anos, era o condutor da motocicleta. Ele estava consciente, porém desorientado e sem o capacete de segurança.



O jovem apresentava pele fria, palidez, sudorese e escoriações na face e nos membros inferiores.



A equipe de bombeiros realizou os exames primário e secundário, além das devidas imobilizações, e transportou a vítima para o Pronto Socorro de Aquidauana. Lá, o jovem foi entregue sob cuidados médicos para tratamento adicional.



A dinâmica do acidente não foi divulgada.