Jovem de Anastácio é campeão dos Jems e garante vaga em competição nacional de salto em altura

Nathan Holanda Canhete foi o grande campeão da prova de salto em altura dos Jems, na categoria de 12 a 14 anos / Arquivo pessoal cedida ao O Pantaneiro

O jovem atleta Nathan Holanda Canhete, de Anastácio, foi o grande campeão da prova de salto em altura dos Jems (Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul) - na categoria de 12 a 14 anos. A competição foi realizada no último sábado (13), na pista de atletismo do Parque Ayrton Senna, em Campo Grande, reunindo os melhores atletas classificados nas etapas regionais.

Aluno da Escola Estadual Roberto Scaff, Nathan alcançou a marca de 1,60m em seu salto, superou os demais competidores da modalidade e garantiu o título estadual, consolidando-se como um dos destaques do atletismo escolar sul-mato-grossense.

O atleta é treinado pelo professor Wender Figueiró Louveira, integrante da Associação Atlética Mov Runners, de Anastácio, que acompanha e incentiva o desenvolvimento de jovens talentos no município.

Para participar da competição em Campo Grande, Nathan também contou com o apoio da Prefeitura de Anastácio, por meio do prefeito Manoel Aparecido (PSDB) e do secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Luizinho Abdalla.

De acordo com o educador físico e fisioterapeuta Claiton Medina, responsável pelo Studio Movimente e um dos idealizadores do projeto Mov Runners, uma reunião será realizada nesta terça-feira (16) com a presença dos pais do atleta. Na ocasião, Nathan deverá ser convidado a integrar oficialmente a associação.

A filiação permitirá que o jovem participe de competições federadas em todo o país, já que o clube é vinculado à Confederação Brasileira de Atletismo. Além disso, o Studio Movimente disponibilizará uma bolsa para que o atleta realize preparação física especializada, visando os próximos desafios da carreira.

Com a conquista nos Jems, Nathan assegurou vaga para representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional dos Jogos Escolares, em setembro, quando enfrentará os melhores atletas estudantis do país na busca por mais um resultado expressivo para Anastácio e para o estado.