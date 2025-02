Jovem de Anastácio é vítima fatal de acidente com carreta na BR-262

O jovem anastaciano, Roger Everton Arguelho Wanzambok, de 25 anos, era o motorista do veículo VW Gol, que morreu após bater de frente com uma carreta, na tarde de segunda-feira (24), na rodovia BR-262, em Três Lagoas.

Roger nasceu e cresceu em Anastácio, mas se mudou para Três Lagoas para trabalhar com instalações de cerca elétrica, há sete anos.

Segundo informações do RCN67, Roger seguia no sentido a Campo Grande quando, repentinamente, invadiu a pista contrária e bateu violentamente contra uma carreta que transportava toras de eucalipto com destino a Três Lagoas.

Com a força do impacto, a carreta tombou e bloqueou a pista nos dois sentidos e em seguida acabou pegando fogo. A carga de eucalipto ficou espalhada pela rodovia.

Roger morreu no local. Já o condutor da carreta, apesar do incêndio, conseguiu sair do veículo antes que o fogo se alastrasse e não sofreu ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e fizeram o controle das chamas para que o fogo não se espalhasse pela vegetação. Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência e as circunstâncias do acidente ainda são apuradas.

Velório e enterro

O Velório acontece na Pax Nikey, Bairro Alto, em Aquidauana até às 13h. O enterro acontece no Cemitério Municipal de Anastácio.