Jovem é agredido com capacetada em campo de futebol de Anastácio

Um jovem de 21 anos foi agredido com um capacete durante uma partida de futebol em um campo localizado na área conhecida como Aldeinha, na Vila Umbelina, em Anastácio. O faro aconteceu no domingo (1º).



De acordo com o relato da vítima, enquanto jogava bola no campo, um homem de 41 anos, acompanhado de um segundo rapaz não identificado, começou a agredi-lo fisicamente. A vítima descreveu que os agressores utilizaram um capacete para desferir os golpes, resultando em lesões no braço esquerdo e no dedo da mão esquerda.



O incidente parece ter origem em desentendimentos prévios entre a vítima e os agressores. Após conseguir se afastar dos agressores, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência e solicitar providências.



O agressor foi reconhecido como um moradora da Vila Aldeinha. No entanto, a vítima não possui informações sobre o outro indivíduo que o acompanhava.



Embora tenha registrado a ocorrência, a vítima indicou que não pretende representar criminalmente contra os autores dos atos de violência, utilizando o registro apenas para fins de conhecimento.



O caso está sendo acompanhado pelas autoridades, que continuam investigando o ocorrido e procurando identificar o segundo agressor envolvido no incidente.