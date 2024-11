Jovem é preso após assassinar homem com barra de ferro em Anastácio

Rede sociais

Na madrugada desta quarta-feira (6), a Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos após o brutal assassinato de Renilson Vilhalva Rodrigues, de 39 anos, no bairro Cristo Rei, em Anastácio. O crime, ocorrido em via pública, foi registrado em vídeo e chocou a comunidade pela violência e frieza do autor.



De acordo com as investigações preliminares, uma das hipóteses para a motivação do homicídio seria uma dívida relacionada ao tráfico de drogas, uma vez que ambos os envolvidos possuíam passagens pela polícia. No vídeo, o suspeito aparece solicitando que alguém fotografe o momento em que ele golpeia a vítima com uma barra de ferro, o que levanta a suspeita de que o crime foi executado para "prestar contas" a terceiros.

A Polícia Militar de Aquidauana foi acionada por testemunhas que relataram uma briga no bairro Cristo Rei. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Renilson já sem vida. Com informações de testemunhas e imagens do vídeo, os agentes identificaram e localizaram o suspeito e outros suspeitos em uma residência no bairro Jardim Independência. A barra de ferro utilizada no crime foi apreendida.

Além das prisões, o Conselho Tutelar foi acionado para o acolhimento de crianças que estavam na casa onde os suspeitos foram encontrados. O jovem e os demais envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça. A polícia agora investiga se outras pessoas participaram do homicídio, incluindo a mulher cuja voz é ouvida no vídeo.

O caso destaca a ação rápida e eficaz da Polícia Militar em capturar o autor do crime e preservar a segurança pública, além de trazer à tona a necessidade de enfrentamento aos problemas sociais e criminais relacionados ao tráfico de drogas na região.