Jovem é preso com maconha e skunk em Anastácio

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

A Força Tática do 7º BPM apreendeu na terça-feira (18) quase um quilo de entorpecentes durante uma fiscalização realizada na entrada de Anastácio. A ação aconteceu quando os policiais abordaram um veículo cujo passageiro, de 22 anos, apresentou nervosismo ao avistar a guarnição.



Durante a verificação, o jovem confessou estar transportando substâncias análogas à maconha e skunk. Na bolsa que carregava, os militares encontraram dois invólucros contendo aproximadamente 440 gramas de maconha e 467 gramas de skunk. O suspeito afirmou que entregaria o material ilícito no próprio município.



Além do responsável pelo transporte, outros dois envolvidos, de 19 e 20 anos, foram identificados pelos policiais. O homem de 22 anos foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o entorpecente apreendido, para as devidas providências.

