Jovem é preso pela PRF ao ser flagrado dirigindo bêbado

Jovem, de 24 anos, foi preso pela PRF por dirigir embriagado, na noite de ontem (25), na BR-419, em Anastácio.

A equipe PRF realizava fiscalização no quilômetro 265.0 da BR-419, neste município de Anastácio/MS, quando deu ordem de parada ao veículo GM/Corsa Wind, iniciando, assim, os procedimentos de fiscalização.

O condutor do veículo, foi identificado conduzindo o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, configurando embriaguez ao volante.

Conforme apurado, o condutor teria ingerido álcool durante a tarde e, em seguida, iniciado viagem com destino a Anastácio/MS.

Após ser submetido ao Exame de bafômetro, constatou-se um teor de 0,48 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo considerado, conforme a Portaria n. 369/2021/, o valor de 0,44 mg/l.

Diante das informações obtidas, constatou-se, em princípio, a ocorrência de crime de conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (embriaguez ao volante), com o encaminhamento do condutor para esta Delegacia de Polícia para a adoção das providências cabíveis.