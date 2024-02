Jovem é preso por causar pânico na casa da esposa e sogra em Anastácio

O Pantaneiro

Jovem, de 25 anos, foi preso por chegar em casa bêbado, quebrar objetos, ameaçar a esposa e ainda causar pânico na casa da sogra. O crime aconteceu na noite de ontem (26), no bairro Cristo Rei, em Anastácio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher de 18 anos estava em casa com a filha, em Aquidauana, no Jardim Independência, quando o marido chegou bêbado, gritando, chutando as portas e quebrando os objetos, além de ter feito ameaças de morte à esposa.

A moça se trancou no quarto e quando viu que conseguiria sair, pegou a filha, subiu na moto e foi pedir socorro na casa da mãe, na cidade vizinha. O rapaz a perseguiu, bateu no portão da sogra, xingou todo mundo da casa e desligou o relógio de energia, fugindo na sequência.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem. Após revista, na cintura da calça estava uma faca de cabo branco. Ele foi levado à delegacia e a mulher quis representar contra o marido.