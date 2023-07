Jovem esfaqueia ex namorado após encontrar ele em festa na agrovila

Ilustrativa

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrencia de agressão na noite de ontem, 27, a vítima identificada como sendo João Rosa da Costa ele estava no Pronto Socorro de Aquidauana pois havia dado entrada com varios ferimentos causados por faca.

Ele contou que encontrava-se participando de uma festa de aniversário em um bar na agrovila do assentamento Monjolinho, momento em que chegou no local a sua ex namorada, ela se aproximou dele e desferiu golpes de facas dizendo "toma aqui o que você merece".

A menina logo após fugiu do local e a vítima foi socorrida por populares até o hospital ele estava consciente e orientado. Relata ainda que estava separado da autora a dois meses e não soube informa o motivo da agressão.

O caso foi registrado na delegacia de Anastacio