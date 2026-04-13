Jovem fica ferida após colidir bicicleta elétrica contra muro em Anastácio

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM) de Aquidauana, atendeu na tarde deste domingo (12), por volta das 17h, uma ocorrência de sinistro de trânsito do tipo choque, envolvendo uma bicicleta elétrica contra um muro, na rua 27 de julho, região central de Anastácio.

A guarnição foi acionada por meio do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB), em Campo Grande. Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima, uma jovem de 20 anos, consciente e orientada, sentada ao solo. Segundo informações, a condutora não utilizava capacete no momento do acidente.

A vítima apresentava ferimento de corte da cabeça, corte lacerante no nariz, lesão na parte interna da boca, além de escoriação no pé esquerdo. Os bombeiros também identificaram sinais como pele fria, palidez e sudorese, apesar de os sinais vitais estarem estáveis.

Após a realização da avaliação primária e secundária, a equipe efetuou o controle de sangramento, realizou a imobilização necessária e encaminhou a jovem ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Estácio Muniz.

A vítima permaneceu sob cuidados da equipe médica de plantão. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.