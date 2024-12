Jovem foragido da prisão na Capital é flagrado com skunk em Anastácio

O Pantaneiro, Arquivo

Um rapaz de 24 anos, foragido da prisão em Campo Grande, foi preso traficando drogas, na Vila Maior, em Anastácio.

Segundo boletim de ocorrência, equipe de policiais militares faziam rondas pelo bairro, quando viram o rapaz que tentou se esconder.

em abordagem, no bolso dele foi encontrado uma quantidade de skunk. Ele relevou que tinha mais droga na casa da mãe dele.

A genitora do rapaz abriu a porta aos policiais e disse que não permitia nada errado em sua casa. No local, foi encontrado 96 gramas em um pote de skunk.



O jovem confessou que vende droga, pois havia fugido recentemente do sistema prisional de Campo Grande, cujo após checagem, foi encontrado um mandado de prisão em seu desfavor.

O acusado foi preso e encaminhado para a Delegacia local, onde foi apresentado sem lesão corporal para os demais atos de polícia judiciária que o caso requer.

Foi utilizada algemas no acusado devido o receio de fuga do mesmo, bem como a segurança do conduzido e guarnição de serviço.

Foi apreendido em seu quarto sacos plásticos e uma tesoura, aparentemente utilizados para embalar a droga que seria vendida.