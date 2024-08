Jovem morre em acidente após colidir com caminhão parado em Anastácio

Reprodução

Na madrugada de domingo (25), um jovem de 24 anos perdeu a vida em um trágico acidente na Rua Wanderlei, também conhecida como Rua da Ponte Boiadeira, em Anastácio. A vítima foi identificada como João Vitor Cristaldo da Silva.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) recebeu o chamado de emergência às 00h49 para atender a ocorrência.



Segundo informações fornecidas pela equipe do SAMU, a vítima estava pilotando uma motocicleta Honda Bros 160 de cor branca quando colidiu com a traseira de um caminhão que estava parado na via. O impacto foi severo, resultando em graves lesões ao motociclista, que apresentava deformidades no rosto e no crânio, além de suspeitas de fraturas em várias partes do corpo, incluindo a coluna cervical.



O jovem não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto no local do acidente. Além do SAMU, a Polícia Militar e a Perícia da Polícia Civil compareceram ao local para realizar os procedimentos necessários e investigar as circunstâncias do acidente.



As autoridades continuam a investigar o acidente para esclarecer todos os detalhes e proporcionar o devido suporte à família da vítima.