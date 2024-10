Jovem morre em colisão de motos em Anastácio: um dos pilotos estava bêbado

Yasmin tinha 26 anos / Redes Sociais

A jovem Yasmin Nunes Costa, de 26 anos, morreu às 20h de segunda-feira (30), em acidente entre motos, na rua Bartolomeu Anastácio, no cruzamento com a avenida Luiz de Moraes, em Anastácio. O piloto que conduzia a outra moto estava alcoolizado e com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o piloto da moto Honda Titan cor preta trafegava no sentido leste/oeste quando no cruzamento, bateu em Yasmin, que conduzia uma Honda Bros de cor vermelha.

Yasmin foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela foi encaminhada ao hospital, mas deu entrada com parada cardiorrespiratória e após tentativa de reanimação por aproximadamente 22 minutos, não resistiu e morreu.

O outro piloto apresentava lesão na face e escoriações pelos membros superiores e inferiores, estava com a CNH vencida e alcoolizado. Ele foi detido e após os devidos atendimentos hospitalares, foi encaminhado e apresentado à autoridade policial na Delegacia de Anastácio.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, foi observado pelos Policiais Militares que a via onde aconteceu o acidente não tem sinalização horizontal e tão pouco vertical.

Yasmin deixa duas filhas, uma de 6 e outra de 4 anos.