Jovem motociclista fica ferido em acidente com carro em Anastácio

Ilustrativa / O Pantaneiro

Jovem motociclista de 19 anos, ficou ferido ao colidir com um carro, na Avenida da Integração, em Anastácio, ontem (3), por volta das 7h.



A Guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

No local, Avenida da Integração esquina com a rua São Paulo, em Anastácio, a guarnição constatou uma colisão entre uma moto e um automóvel (fiat strada) e se deparou com o condutor da motocicleta, caído ao solo em decúbito dorsal (de costas no chão), consciente e orientado, apresentando escoriações pelo corpo e queixando de dores na região cervical da coluna.

A Guarnição realizou os exames primário e secundário e as devidas imobilizações e o transportou até o Pronto Socorro de Aquidauana, deixando aos cuidados médicos.