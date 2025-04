Jovem produz mil ovos de Páscoa para entregar às crianças de Aquidauana e Anastácio

Matheus produz ovos de chocolate para entregar às crianças carentes / Arquivo Pessoal

O jovem empresário, Matheus João Gonçalves de Lima, de 19 anos, morador de Anastácio, está na produção de mil ovos de chocolate para entregar às crianças carentes na Páscoa.

Há dois anos, ele idealizou o sonho em ajudar quem mais precisa e começou a produzir os ovos de chocolate.

Sem ajuda financeira de associações ou políticos, ele compra os chocolates e produz os ovos com os pais e o irmão. A madrinha dele faz a doação das embalagens.

A família de Matheus sempre fez ações de solidariedade e ele cresceu vendo isso. "Sempre gostei de ajudar e aprendi com a família. Nessa Páscoa vamos fazer as entregas de mil ovos no dia 20, das 15h às 18h, na rua Expedicionário Cândido Gomes, 1285, em Anastácio. Meus planos são de melhorar as minhas ações de solidariedade".

Crianças de Anastácio e Aquidauana podem buscar os chocolates no dia, além de aproveitarem os brinquedos que serão montados no local e pipoca à vontade para garotada.