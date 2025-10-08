Jovem vítima de acidente em Anastácio passa por cirurgia e segue em estado delicado

O jovem Nicholas Ariel Silva e Silva, de 20 anos, permanece internado em estado delicado após o grave acidente registrado na manhã de terça-feira (7), em Anastácio. A colisão ocorreu por volta das 5h50, na Avenida da Integração, em frente ao Portal Atacado, e envolveu uma motocicleta e um caminhão estacionado às margens da via.



O impacto foi intenso e deixou o motociclista gravemente ferido. Ele foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado inicialmente ao Pronto-Socorro de Anastácio. Devido à gravidade dos ferimentos, Nicholas foi transferido em situação de vaga zero para Campo Grande, com suspeita de traumatismo craniano encefálico.



De acordo com informações repassadas pelo pai nesta quarta-feira (8), a cirurgia para a remoção de um coágulo no cérebro foi bem-sucedida. No entanto, parte do osso do crânio precisou ser retirada para permitir que o cérebro tenha espaço para desinchar. O jovem segue em respiração mecânica e requer cuidados intensivos para evitar infecções.



Ainda segundo o pai, a família mantém a esperança na recuperação do rapaz e agradece pelas orações e mensagens de apoio recebidas.



Relatos indicam que Nicholas, filho de um pastor, estava a caminho da igreja, onde participaria de uma campanha de oração marcada para as 6h da manhã, quando o acidente aconteceu.

