Jovem vítima de acidente em Anastácio passa por cirurgia e segue em estado delicado

O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (7) quando o rapaz bateu de moto em um caminhão
O jovem Nicholas Ariel Silva e Silva, de 20 anos, permanece internado em estado delicado após o grave acidente registrado na manhã de terça-feira (7), em Anastácio. A colisão ocorreu por volta das 5h50, na Avenida da Integração, em frente ao Portal Atacado, e envolveu uma motocicleta e um caminhão estacionado às margens da via.
O impacto foi intenso e deixou o motociclista gravemente ferido. Ele foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado inicialmente ao Pronto-Socorro de Anastácio. Devido à gravidade dos ferimentos, Nicholas foi transferido em situação de vaga zero para Campo Grande, com suspeita de traumatismo craniano encefálico.
De acordo com informações repassadas pelo pai nesta quarta-feira (8), a cirurgia para a remoção de um coágulo no cérebro foi bem-sucedida. No entanto, parte do osso do crânio precisou ser retirada para permitir que o cérebro tenha espaço para desinchar. O jovem segue em respiração mecânica e requer cuidados intensivos para evitar infecções.
Ainda segundo o pai, a família mantém a esperança na recuperação do rapaz e agradece pelas orações e mensagens de apoio recebidas.
Relatos indicam que Nicholas, filho de um pastor, estava a caminho da igreja, onde participaria de uma campanha de oração marcada para as 6h da manhã, quando o acidente aconteceu.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Gestão
Os alimentos distribuídos foram adquiridos diretamente da Cooperativa Agropecuária de Anastácio
Oportunidade
Todos os interessados devem comparecer nos dias do evento, levando documentos pessoais e currículo atualizado
Clima
Conforme o Inmet, os termômetros podem varias entre 16ºC e 33ºC
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS