05 de MarÃ§o de 2026 • 16:58

Alistamento

Jovens dispensados do serviÃ§o militar participam juram a Bandeira em AnastÃ¡cio

Solenidade marcou a entrega do Certificado de Dispensa e IncorporaÃ§Ã£o e reforÃ§ou compromisso com a PÃ¡tria

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 05/03/2026 Ã s 16:17

A entrega do certificado de dispensa encerra a etapa do alistamento militar e garante aos cidadÃ£os a regularidade de sua situaÃ§Ã£o junto ao serviÃ§o militar / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

Os jovens de Anastácio que foram dispensados do serviço militar obrigatório participaram na manhã desta quinta-feira (5) da Cerimônia de Juramento à Bandeira e receberam o Certificado de Dispensa e Incorporação da Junta de Serviço Militar de Anastácio 007.

Durante a solenidade, os cidadãos dispensados da prestação do Serviço Militar Inicial assumiram, diante do símbolo máximo da Pátria, o compromisso de se apresentarem imediatamente em caso de convocação de emergência pelo Exército. O ato representa um momento solene e significativo na vida dos jovens, marcando o cumprimento de suas obrigações legais com a defesa nacional.

O evento contou com as presenças do chefe mobilizador PRM 09/005, tenente Laudecyr, do delegado PRM 09/005, Brandão, e dos secretários das Juntas Militares de Anastácio e Aquidauana, Juarez Souza e Dejanira Avalo. As autoridades acompanharam a cerimônia e destacaram a importância do compromisso assumido pelos jovens com a Pátria.

A entrega do certificado de dispensa encerra a etapa do alistamento militar e garante aos cidadãos a regularidade de sua situação junto ao serviço militar, documento necessário para diversos atos da vida civil, como a obtenção de passaporte e posse em cargos públicos.

