Jovens enxadristas de Anastácio brilham com pódios no Pan-Americano

Delegação de enxadristas de Anastácio brilhou no Pan-Americano / Divulgação

O projeto de xadrez Prodesc, desenvolvido em Anastácio, vem reunindo estudantes de diferentes escolas do município e proporcionando aos jovens a oportunidade de participar de treinamentos e competições. Uma dessas experiências ocorreu durante o Pan-Americano, realizado em Ponta Porã entre os dias 03 (quinta) e 07 de setembro (segunda-feira), onde os enxadristas anastacianos conquistaram posições de destaque no pódio em diferentes categorias e modalidades.

À frente do trabalho está a professora Ivone Gomes, que atua na formação dos estudantes e destaca a integração promovida pelo projeto. Segundo ela, embora atualmente desenvolva suas atividades diretamente em uma das unidades escolares, sua trajetória também inclui o trabalho com alunos de outras escolas, o que ajudou a formar um grupo reunido em torno do xadrez.

“A participação no projeto reúne estudantes de diferentes escolas do município. Atualmente, desenvolvo minhas atividades diretamente em uma das unidades escolares, mas, ao longo da trajetória do projeto, também tive a oportunidade de trabalhar com alunos de outras escolas, criando vínculos e experiências que permanecem até hoje”, destaca.

A professora explica que essa integração permitiu que estudantes de diferentes unidades passassem a participar juntos de treinamentos, competições e viagens, fortalecendo a convivência entre os jovens.

Criado em 2017, o Prodesc (Programa MS Desporto Escolar) é uma iniciativa voltada ao treinamento esportivo de estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. O programa foi criado durante o período em que Marcelo Miranda e Eduardo Riedel ocupavam secretarias de Estado e é desenvolvido pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), em parceria com a SED/MS (Secretaria de Estado de Educação).

A iniciativa contempla diferentes modalidades esportivas, incluindo o xadrez, e busca incentivar a prática esportiva, a inclusão social, o desenvolvimento físico e a formação cidadã dos estudantes dentro do ambiente escolar. Podem participar alunos regularmente matriculados na Rede Estadual de Ensino, organizados de acordo com a faixa etária e a modalidade esportiva.

Em Anastácio, o xadrez se tornou uma das modalidades trabalhadas dentro desse projeto, reunindo estudantes de diferentes escolas em atividades de treinamento e participação em competições. A preparação também possibilita que os jovens tenham contato com outros atletas e conheçam diferentes ambientes esportivos.

Resultados de destaque

No Pan-Americano realizado em Ponta Porã, participaram enxadristas das escolas estaduais Romalino Alves de Albres e Civ. M. Maria Corrêa Dias.

Entre os principais resultados está Matheus Bispo Pereira, da categoria Sub-16. O estudante conquistou o primeiro lugar no Clássico (1h), nas Rápidas IRT (12+3) e no Blitz (3+2), além da terceira colocação nas Rápidas (10+5).

Na categoria Sub-12, Debora Maldonato Quirino ficou em segundo lugar no Clássico (1h), conquistou o título nas Rápidas (12+3) e terminou o Blitz (3+2) na quinta colocação.

Já Arthur Pereira Rampagni, da categoria Sub-18, garantiu o terceiro lugar no Clássico (1h) e nas Rápidas (12+3). Ele também ficou em quarto lugar no Blitz (3+2) e nas Rápidas (10+5).

Outros estudantes também alcançaram posições de destaque. Ysadora Januário terminou as Rápidas (12+3) na segunda colocação, enquanto Lucas Mateus da Silva Pereira ficou em terceiro na mesma modalidade.

Na categoria Sub-14, Enzo Roberto da Paixão Lima conquistou o segundo lugar no Clássico (1h) e a terceira colocação no Blitz (3+2).

Além dos resultados, a participação na competição proporcionou aos estudantes contato com novos adversários e experiências que vão além do tabuleiro. Cada partida exige concentração, raciocínio, planejamento, paciência e capacidade de tomar decisões diante de diferentes situações.

Xadrez como ferramenta de formação

Com o projeto de xadrez Prodesc, a modalidade é utilizada como ferramenta de formação dos estudantes, estimulando habilidades que podem ser aplicadas tanto nas partidas quanto em outras situações do cotidiano escolar.

Para Ivone, as conquistas obtidas em Ponta Porã representam apenas uma parte do que os jovens levam de cada competição.

“Mais do que medalhas, nossos alunos conquistaram experiência, confiança, amizades e a certeza de que são capazes de enfrentar grandes desafios”.

A professora também agradeceu ao prefeito Manoel Aparecido da Silva, o Cido (PSDB), e ao secretário municipal de Saúde, João Fernando Guedes Braga, pelo apoio e incentivo ao projeto. Segundo Ivone, esse suporte contribui para que os estudantes tenham acesso a treinamentos, competições e novas experiências, ampliando as oportunidades de desenvolvimento e levando o nome de Anastácio para outros municípios por meio do esporte.