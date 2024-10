Juiz eleitoral de Anastácio destaca recomendações para o pleito de domingo

O Pantaneiro

Às vésperas das eleições, o juiz eleitoral de Anastácio e Dois Irmãos do Buriti, Luciano Pedro Beladelli, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal O Pantaneiro, trazendo orientações detalhadas para o pleito deste domingo (6).



Em destaque, reforçou que o grande protagonista das eleições é o eleitor e que o cartório eleitoral se preparou para garantir uma experiência segura e organizada.



Entre as principais recomendações, o juiz destacou a atenção ao horário de votação, documentos necessários, questões relacionadas à biometria, mudanças nos locais de votação, justificativa de ausência e medidas de segurança.

Atenção ao horário unificado

A votação seguirá o horário unificado nacional, com início às 7h e término às 16h em Mato Grosso do Sul, devido ao fuso horário em relação a Brasília. Eleitores que estiverem dentro dos locais de votação às 16h poderão votar normalmente.



"Quem estiver do lado de fora, às 16h, o portão será fechado e ninguém mais ingressa", enfatizou o magistrado.

Documentos e novidades no processo eleitoral

Beladelli reforçou que o eleitor deve comparecer ao local de votação com um documento oficial com foto, como identidade, passaporte ou carteira de motorista.



A novidade deste ano é a possibilidade de votar usando o número do CPF, para aqueles que não têm o título de eleitor em mãos. Além disso, ele tranquilizou os eleitores sobre a questão da biometria, afirmando que a falta do cadastro biométrico não impede o voto.

Alterações nos locais de votação

Em relação aos locais de votação, o juiz detalhou mudanças provisórias e definitivas. Sessões foram transferidas de escolas como Romalino, Roberto Skaff, Maria Correia Dias, e outras. Eleitores devem conferir a listagem oficial afixada no cartório eleitoral e divulgada amplamente.

Segurança e fiscalização

A segurança no dia das eleições será garantida por equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e agentes federais, especialmente nas áreas indígenas.



O juiz também destacou a implementação da Lei Seca a partir das 22h do sábado, com a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas em bares e vias públicas até as 16h30 do domingo.

Boca de urna e denúncias

O juiz foi enfático ao afirmar que, no domingo, qualquer pedido de voto é considerado ilegal e passível de sanções. O período de campanha se encerra no sábado, com carreatas e outras manifestações previamente organizadas.



"Eleitores podem denunciar irregularidades por meio de aplicativos disponíveis pelo cartório eleitoral", disse.

A entrevista conclui com um apelo do juiz para que eleitores e candidaturas sigam as normas, garantindo a tranquilidade e a lisura do pleito em Anastácio e Dois Irmãos do Buriti.