Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 22:00

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

Juiz Luciano Beladelli conquista 3º lugar em prêmio nacional com projeto inovador em Anastácio

O projeto DERP, que se tornou referência no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, integra modernização de rotinas, valorização de servidores e aprimoramento no atendimento

Da redação

Publicado em 26/11/2025 às 19:47

Atualizado em 26/11/2025 às 20:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A conquista projeta nacionalmente não apenas o trabalho desenvolvido em Anastácio, mas também evidencia que profissionais formados no interior - Beladelli (de gravata amarela) é natural de Camapuã / Arquivo Pessoal

O juiz Luciano Beladelli, titular da Comarca de Anastácio há 11 anos e cinco meses, alcançou o 3º lugar nacional no Prêmio Inovação do J.Ex – Edição 2025, cuja cerimônia ocorreu em Brasília na última segunda-feira, dia 24. O magistrado competiu com mais de 600 projetos de todo o País com a iniciativa "DERP – Desenvolvendo Pessoas, Entregando Resultados, Respeitando e Protegendo Pessoas", que revoluciona a gestão judiciária na comarca.


Em entrevista exclusiva ao Pantaneiro, Beladelli não escondeu o entusiasmo: "Esse prêmio reconhece os melhores projetos de todo o Brasil. Foram mais de 600 concorrentes, com 11 finalistas, e consegui o terceiro lugar". O significado da conquista, segundo ele, vai além do troféu: "Ele transparece toda nossa dinâmica de trabalho no fórum, sempre pensando no cidadão, no acolhimento, na eficiência e na rapidez da resposta que as pessoas buscam do Poder Judiciário".


O projeto DERP, que se tornou referência no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, integra modernização de rotinas, valorização de servidores e aprimoramento no atendimento. Beladelli explicou que a iniciativa representa "um conjunto de gestão, inovação e governança - um apanhado de relações no trabalho que favorecem os jurisdicionados".


Sobre o rigoroso processo de avaliação, que incluiu duas etapas com bancas examinadoras, o magistrado revelou: "Fui avaliado por duas comissões super exigentes que pontuam de forma criteriosa e intensa". E completou: "Receber esse prêmio me torna mais maduro, demonstra que estamos no caminho certo - o caminho a ser trilhado em prol das pessoas, da eficiência e da rapidez, sempre com o acolhimento que o cidadão precisa".


Em declaração ao Tribunal de Justiça, Beladelli reforçou a satisfação: "Recebo com imensa alegria este reconhecimento nacional, especialmente em um certame com mais de 600 projetos inscritos". E destacou o significado profissional: "Estar entre os três melhores do país é motivo de grande orgulho. Esta conquista simboliza a valorização do trabalho que realizamos diariamente em prol da justiça e da comunidade".


A premiação, já na 6ª edição contou com apoio da Fundação Instituto de Administração (FIA), avaliou critérios como resultados alcançados, impactos institucionais e sociais, processos de implementação e colaboração institucional. A trajetória do juiz Beladelli em Anastácio é marcada também pelo compromisso social, especialmente no enfrentamento à violência doméstica e na promoção de ações educativas.


A conquista projeta nacionalmente não apenas o trabalho desenvolvido em Anastácio, mas também evidencia que profissionais formados no interior - Beladelli é natural de Camapuã - podem impactar positivamente a administração da Justiça em âmbito nacional, inspirando novas gerações de servidores públicos comprometidos com a inovação e o atendimento humanizado.

<meta charset="UTF-8">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">

<style type="text/css">.social-link {
text-decoration: none;
color: #000;
font-size: 16px;
display: flex;
align-items: center;
gap: 5px;
}


.social-link.instagram i {
color: #E4405F;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(228, 64, 95, 0.5);
}


.social-link.facebook i {
color: #1877F2;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(24, 119, 242, 0.5);
}


.social-link.youtube i {
color: #FF0000;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(255, 0, 0, 0.5);
}


.social-link.whatsapp i {
color: #25D366;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(37, 211, 102, 0.5);
}


.social-link.tiktok i {
color: #69C9D0; /* Azul TikTok */
text-shadow: -2px -2px 0 #EE1D52;
}
</style>
<h2>&#x1F4AC<strong> Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!</strong></h2>

<p>Voc&ecirc; tem alguma den&uacute;ncia, flagrante, reclama&ccedil;&atilde;o ou sugest&atilde;o de pauta? O Site O Pantaneiro est&aacute; sempre atento aos fatos que impactam a nossa regi&atilde;o e queremos ouvir voc&ecirc;! &nbsp;</p>

<p>Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (<a href="http://wa.me/5567998560000">+55 67 99856-0000</a>). O sigilo da fonte &eacute; garantido por lei, e sua informa&ccedil;&atilde;o pode fazer a diferen&ccedil;a! &nbsp;</p>

<p>Al&eacute;m disso, voc&ecirc; pode acompanhar as principais not&iacute;cias, bastidores e conte&uacute;dos exclusivos sobre Aquidauana, Anast&aacute;cio e regi&atilde;o em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado: &nbsp;</p>


<br/>

<p>&#x1F517; <strong>Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:</strong></p>


<p><a class="social-link instagram" href="https://www.instagram.com/jornalopantaneiro/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i> Instagram - @jornalopantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link facebook" href="https://www.facebook.com/opantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook"></i> Facebook - @opantaneiro </a></p>

<p><a class="social-link youtube" href="https://www.youtube.com/@TVOPantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i> YouTube - @TVOPantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link whatsapp" href="http://wa.me/5567998560000" target="_blank"><i class="fa-brands fa-whatsapp"></i> WhatsApp - 67 99856-0000</a></p>

<p><a class="social-link tiktok" href="https://www.tiktok.com/@opantaneiro_oficial" target="_blank"><i class="fa-brands fa-tiktok"></i> TikTok - @opantaneiro_oficial</a></p>

<br/>

<p><em>O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!</em></p>

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

21 Dias de Ativismo

Anastácio promove evento pelos Fim da Violência contra a Mulher

Compromisso

Educação Especial de Anastácio encerra comemorações com evento sobre inclusão

Polícia

Jovem é preso com maconha e skunk em Anastácio

Dupla é presa após furto a estabelecimento comercial em Anastácio

Anastácio mantém turmas do Programa Brasil Alfabetizado

Anastácio sedia a 2ª etapa do Circuito Pantaneiro de Xadrez

Polícia

Dupla é presa após furto a estabelecimento comercial em Anastácio

Publicidade

Educação

Anastácio mantém turmas do Programa Brasil Alfabetizado

ÚLTIMAS

Educação

Fies: prazo para participação de instituições privadas começa amanhã

O prazo terminará até as 23 horas e 59 minutos de 4 de dezembro

Educação

UFMS abre inscrições para professores da Licenciatura em Educação Bilíngue

Vagas são para disciplinas de 2026, com bolsas de até R$ 1.850

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo