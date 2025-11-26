Juiz Luciano Beladelli conquista 3º lugar em prêmio nacional com projeto inovador em Anastácio

A conquista projeta nacionalmente não apenas o trabalho desenvolvido em Anastácio, mas também evidencia que profissionais formados no interior - Beladelli (de gravata amarela) é natural de Camapuã / Arquivo Pessoal

O juiz Luciano Beladelli, titular da Comarca de Anastácio há 11 anos e cinco meses, alcançou o 3º lugar nacional no Prêmio Inovação do J.Ex – Edição 2025, cuja cerimônia ocorreu em Brasília na última segunda-feira, dia 24. O magistrado competiu com mais de 600 projetos de todo o País com a iniciativa "DERP – Desenvolvendo Pessoas, Entregando Resultados, Respeitando e Protegendo Pessoas", que revoluciona a gestão judiciária na comarca.



Em entrevista exclusiva ao Pantaneiro, Beladelli não escondeu o entusiasmo: "Esse prêmio reconhece os melhores projetos de todo o Brasil. Foram mais de 600 concorrentes, com 11 finalistas, e consegui o terceiro lugar". O significado da conquista, segundo ele, vai além do troféu: "Ele transparece toda nossa dinâmica de trabalho no fórum, sempre pensando no cidadão, no acolhimento, na eficiência e na rapidez da resposta que as pessoas buscam do Poder Judiciário".



O projeto DERP, que se tornou referência no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, integra modernização de rotinas, valorização de servidores e aprimoramento no atendimento. Beladelli explicou que a iniciativa representa "um conjunto de gestão, inovação e governança - um apanhado de relações no trabalho que favorecem os jurisdicionados".



Sobre o rigoroso processo de avaliação, que incluiu duas etapas com bancas examinadoras, o magistrado revelou: "Fui avaliado por duas comissões super exigentes que pontuam de forma criteriosa e intensa". E completou: "Receber esse prêmio me torna mais maduro, demonstra que estamos no caminho certo - o caminho a ser trilhado em prol das pessoas, da eficiência e da rapidez, sempre com o acolhimento que o cidadão precisa".



Em declaração ao Tribunal de Justiça, Beladelli reforçou a satisfação: "Recebo com imensa alegria este reconhecimento nacional, especialmente em um certame com mais de 600 projetos inscritos". E destacou o significado profissional: "Estar entre os três melhores do país é motivo de grande orgulho. Esta conquista simboliza a valorização do trabalho que realizamos diariamente em prol da justiça e da comunidade".



A premiação, já na 6ª edição contou com apoio da Fundação Instituto de Administração (FIA), avaliou critérios como resultados alcançados, impactos institucionais e sociais, processos de implementação e colaboração institucional. A trajetória do juiz Beladelli em Anastácio é marcada também pelo compromisso social, especialmente no enfrentamento à violência doméstica e na promoção de ações educativas.



A conquista projeta nacionalmente não apenas o trabalho desenvolvido em Anastácio, mas também evidencia que profissionais formados no interior - Beladelli é natural de Camapuã - podem impactar positivamente a administração da Justiça em âmbito nacional, inspirando novas gerações de servidores públicos comprometidos com a inovação e o atendimento humanizado.

