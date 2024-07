Juliano Azevedo é condenado a 24 anos de prisão por feminicídio em Anastácio

Arquivo Pessoal

O Tribunal do Júri de Anastácio proferiu ontem (18) a sentença contra Juliano Azevedo pelo brutal assassinato de Mikaela Rodrigues, de 22 anos. Juliano foi condenado a 24 anos de reclusão após o júri popular acatar todas as qualificadoras e a causa de aumento solicitadas pelo Ministério Público do Estado. O crime, ocorrido em setembro de 2023, chocou a comunidade anastaciana.

O conselho de sentença por maioria reconheceu a autoria e materialidade do crime de feminicídio, acolhendo as qualificadoras e rejeitando a absolvição. A causa de aumento prevista no artigo 121, §7º, inciso III, do Código Penal foi aceita.

Segundo a decisão judicial, o crime foi descrito como planejado e premeditado, com a vítima sofrendo dez ferimentos causados por uma faca, incluindo um corte extenso no pescoço. O réu foi considerado possessivo e ciumento, fatores que contribuíram negativamente para sua defesa.

Juliano, que optou por participar do julgamento de forma virtual por motivos de segurança, como previsto no Código de Processo Penal. O réu já havia confessado ter cometido o crime durante seu depoimento. A Promotoria, representada por Marcos Martins de Brito, conseguiu persuadir o conselho de sentença com todos os argumentos apresentados, enquanto a Defensoria Pública de MS, representada pela defensora pública Sara Curcino Martins de Oliveira, não conseguiu reverter nenhuma das acusações.

Durante o processo, presidido pelo juiz Luciano Beladelli, Juliano admitiu ter atacado Mikaela com uma faca após uma discussão desencadeada por mensagens comprometedoras encontradas no celular da vítima. Após o crime, Juliano fugiu com os dois filhos, enviando posteriormente um áudio ao padrasto de Mikaela confessando o assassinato e indicando onde o corpo poderia ser encontrado. Dias depois, ele foi capturado e transferido para a Capital para enfrentar o processo judicial.