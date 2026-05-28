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JUSTIÇA

Júri condena ex a 30 anos por feminicídio de Leise em Anastácio

Julgamento presidido pelo juiz Luciano Pedro Beladelli foi realizado apenas 83 dias após o crime e reuniu dezenas de pessoas no Fórum da Comarca

Redação

Publicado em 28/05/2026 às 19:48

Atualizado em 28/05/2026 às 19:51

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A Comarca de Anastácio realizou nesta quarta-feira (27) o Tribunal do Júri do caso que chocou a cidade em março deste ano: o feminicídio de Leise Aparecida Cruz.

O julgamento foi presidido pelo juiz Luciano Pedro Beladelli e terminou com a condenação do acusado a 30 anos de prisão pelo crime de feminicídio, além de mais seis meses por fraude processual.

O júri ocorreu apenas 83 dias após o crime, considerado um prazo rápido diante da complexidade do caso. Cerca de 80 pessoas acompanharam a sessão ao longo do dia no Fórum de Anastácio.

De acordo com a sentença, o feminicídio ocorreu por asfixia e com recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime aconteceu na presença física do filho do casal, uma criança de apenas 3 anos, que ficou órfã após a morte da mãe.

A condenação também incluiu o crime de fraude processual, já que o acusado teria tentado induzir a perícia ao erro ao sustentar inicialmente a versão de morte natural e suicídio.

O caso ganhou grande repercussão em Mato Grosso do Sul por ter ocorrido justamente na véspera do Dia Internacional da Mulher. Na época, o suspeito chegou a afirmar que havia encontrado Leise morta dentro de casa, mas acabou confessando posteriormente que a matou por asfixia.

Segundo as investigações, após o crime ele permaneceu horas na residência com o corpo da vítima e chegou a enviar mensagens para familiares utilizando o celular dela, tentando se passar por Leise.

Muito conhecida no bairro Afonso Paim, Leise foi lembrada durante o julgamento por familiares e amigos como uma mulher carinhosa, querida e dedicada aos filhos. Ela deixou uma filha grávida e um menino pequeno.

A realização do júri em pouco menos de três meses após o crime foi vista por familiares e pela comunidade como uma resposta rápida da Justiça diante de um caso que causou forte comoção em Anastácio e região.

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