Júri popular julga acusado de feminicídio em Anastácio

Vítima foi morta pelo marido / Arquivo Pessoal

Júri popular vai julgar o acusado de feminicídio em Anastácio. Está marcado para esta terça-feira, 7, às 13h30 o início do julgamento do homem acusado de matar Adriana Pereira, de 36 anos, no Tribunal do Júri da comarca de Anastácio, localizado na Av. Jk, 1445. Ele era ex-marido da vítima quando cometeu o crime.

O réu, ex-marido da vítima, com 39 anos, encontra-se em prisão preventiva desde julho deste ano, aguardando o julgamento. Ele enfrenta a acusação de feminicídio majorado, o que significa que a pena pode ser agravada devido ao fato de o crime ter sido cometido na presença da filha de 9 anos de Adriana.

No último domingo, familiares, amigos e ativistas que lutam pelo fim do feminicídio se reuniram na praça Arandú, no centro de Anastácio, em uma manifestação pacífica. Vestindo camisetas com a imagem da vítima, carregando balões, cartazes e uma faixa, eles demonstraram seu apoio à justiça e ao combate à violência de gênero.

O julgamento de hoje representa um passo importante na busca por justiça no caso de Adriana Pereira.