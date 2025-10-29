Justiça de Anastácio entrega verbas de penas pecuniárias em cerimônia pública

Os recursos arrecadados serão repassados às entidades beneficiadas do município
Solenidade está marcada por exposições / Foto ilustrativa/Câmara dos Deputados
O Poder Judiciário da Comarca de Anastácio, por meio do Juiz Diretor do Foro, Luciano Pedro Beladelli, realizará no dia 31 de outubro de 2025, a solenidade de entrega das verbas provenientes das penas pecuniárias. Os recursos arrecadados serão repassados às entidades beneficiadas do município.
O evento acontecerá no Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva, localizado na Rua João Leite Ribeiro – St. I. A cerimônia oficial de entrega das verbas está marcada para as 17 horas.
A solenidade não contará apenas com a formalidade de repasse dos recursos. O evento também terá um caráter de conscientização e interação, com exposições de animais empalhados e demonstrações de cães adestrados, promovidas pela Polícia Militar e pela Polícia Militar Ambiental. A exposição terá início às 16h30min.
