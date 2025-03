Delegacia de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro

O caso veio à tona na quarta-feira, dia 4 , quando a mulher levou o filho ao hospital. Os médicos constataram lesões graves no abdômen, pernas e braços , além do estado crítico de saúde causado pela falta de alimentação e hidratação. Diante da suspeita de maus-tratos , a Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados.

Devido à gravidade do caso, o menino foi encaminhado à Santa Casa de Campo Grande, onde segue recebendo atendimento médico. A Justiça concedeu uma medida protetiva contra a mãe e determinou o acolhimento da criança no abrigo após a alta.

Durante depoimento, a mulher negou as agressões e apresentou versões contraditórias. No entanto, familiares da vítima entregaram um vídeo no qual ela aparece batendo no filho por ele pedir comida.

A decisão judicial busca garantir a segurança e o bem-estar da criança, enquanto o caso segue sob investigação pela Polícia Civil e pelo Ministério Público.