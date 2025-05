Lançamento do livro "Morro Azul" marca celebração dos 60 anos de Anastácio

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio promoveu no último sábado (17), no Rancho dos Angicos, um evento em comemoração aos 60 anos do município, marcado pelo lançamento do livro Morro Azul, de autoria do professor e poeta Silas Cabral. A obra integra o projeto “Um Olhar Poético”, desenvolvido nas escolas municipais, estaduais e particulares de Anastácio e Aquidauana.



O livro destaca as belezas naturais da Serra de Maracaju, incluindo a fauna, a flora e a riqueza ambiental da região pantaneira. O local escolhido para a solenidade está aos pés do Morro Azul, importante marco natural de Anastácio que também teve papel estratégico durante a Guerra do Paraguai, servindo como refúgio para tropas brasileiras.



A obra tem como objetivo valorizar o patrimônio ambiental e cultural do município, além de fomentar reflexões sobre a preservação da área e do ecossistema local. O Morro Azul é apresentado como símbolo da identidade anastaciana e da diversidade natural da região.



A cerimônia contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, além de autoridades municipais, representantes de instituições de ensino e de segurança, como o Capitão Doval Garcia (Comandante da Polícia Militar de Anastácio), Tenente Lucival Junior (Subcomandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros de Aquidauana), e a Professora Doutora Vera Lúcia Ferreira Vargas (representando a UFMS – campus Aquidauana).



Também prestigiaram o evento representantes do IFMS, Coordenadoria Regional de Educação, escolas estaduais e municipais, além do presidente do Centro de Tradições Nordestinas – CTN.

