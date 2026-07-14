Festa da Farinha terá Lendas 67 revivendo clássicos do Grupo Tradição

Banda Lendas 67 se apresenta na primeira noite do evento em Anastácio / Divulgação

A contagem regressiva para a 18ª Festa da Farinha entra na reta final, e uma das atrações confirmadas para a abertura da programação musical é a banda Lendas 67, que se apresenta na primeira noite do evento, na sexta-feira (17), na Praça Arandu, em Anastácio.

Composta por ex-integrantes do Grupo Tradição, a formação promete levar ao público um repertório marcado por sucessos que fizeram história na música sul-mato-grossense. A proposta resgata a mistura que embalou as rádios durante muitos anos, reunindo vaneira com raiz, influências sertanejas, elementos do pagode e a energia do rock, despertando a nostalgia dos fãs e conquistando novas gerações.

Nas redes sociais, os músicos convidaram o público para prestigiar o evento.

"O Caldeirão vai ferver, e a folia vai ser grande com os ex-integrantes do Grupo Tradição. Bora pro show", destacaram os integrantes da banda.

A 18ª Festa da Farinha será realizada na sexta-feira (17) e no sábado (18), reunindo gastronomia típica, apresentações musicais, feira de artesanato e produtos da agricultura familiar. Considerado um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Mato Grosso do Sul, o festival homenageia a forte presença da colônia nordestina em Anastácio e valoriza a produção de mandioca, uma das principais atividades da zona rural do município.

Criada há quase duas décadas, a Festa da Farinha tradicionalmente integra as comemorações do aniversário de Anastácio, celebrado em 08 de maio. Neste ano, porém, a programação foi transferida para julho em razão dos temporais que atingiram a região durante o período em que o evento costuma ser realizado.

Além da apresentação da Lendas 67, a programação contará com shows nacionais de João Gomes e da dupla Munhoz & Mariano, reforçando a expectativa de grande público na Praça Arandu durante os dois dias de festa.

