Lions Clube Aquidauana parabeniza nova Governadoria do Distrito LB-1

Solenidade realizada em Anastácio também homenageou o casal CL Ernandes e CaL Inácia pelos serviços prestados ao movimento leonístico
Cerimônia foi promovida pelo Lions Clube de Anastácio, anfitrião do encontro / Divulgação
O Lions Clube de Aquidauana parabenizou a nova Governadoria do Distrito LB-1 após a solenidade de instalação realizada no último sábado (01), em Anastácio. O evento reuniu representantes de clubes de diversas cidades, marcou o início da gestão do DG (Governador de Distrito) Olcy Guilherme Pompeo Sanches e teve como um dos destaques a homenagem ao casal CL (Companheiro Leão) Ernandes e CaL (Companheira Leão) Inácia, integrantes do Lions Clube de Aquidauana.
A cerimônia foi promovida pelo Lions Clube de Anastácio, anfitrião do encontro, e contou com a presença de dirigentes leonísticos, associados e convidados. Em nota, o Lions Clube de Aquidauana destacou a organização do evento e desejou uma gestão marcada por união, companheirismo e fortalecimento dos ideais do movimento.
Além da instalação da Governadoria e da realização da IRCD (Reunião Integrada do Conselho Distrital), a programação incluiu uma homenagem à PMJF (Progressive Melvin Jones Fellow) e PDG (ex-Governadora de Distrito) Maria Antonia Soares, palestra motivacional ministrada pelo PDG (ex-Governador de Distrito) Glauber Gomes e a posse de dois novos associados.
O reconhecimento ao casal Ernandes e Inácia foi apontado pelo Lions Clube de Aquidauana como motivo de orgulho para a entidade, destacando a dedicação, o compromisso e os relevantes serviços prestados ao Leonismo e à comunidade.
A programação foi encerrada com um jantar dançante, que reuniu os participantes em um momento de confraternização. Durante a noite, também foram entregues premiações ao casal pé de valsa, à caravana mais distante, representada pelo Lions Clube de Ourinhos, e à caravana mais numerosa, do Lions Clube de Corumbá.
Ao final da solenidade, o Lions Clube de Aquidauana também parabenizou o Lions Clube de Anastácio pela recepção e pela organização do encontro, ressaltando que o evento proporcionou momentos de integração, alegria e inspiração entre os participantes.
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