Loubet e Luan Pereira são as atrações de sábado na 18ª Festa da Farinha de Anastácio

O Pantaneiro/Arquivo

A 18ª Festa da Farinha de Anastácio, realizada em comemoração aos 61 anos do município, terá na noite deste sábado (9) duas grandes atrações nacionais. O evento acontece na Praça Arandú, com início previsto para as 20h, reunindo música, tradição e gastronomia típica.

A primeira atração da noite será o cantor Loubet, dono de sucessos que conquistaram o Brasil com muita "sofrência". Em seguida, sobe ao palco Luan Pereira, que traz energia, batidas envolventes e os hits que estão estourados em todo o país.

A Festa da Farinha é um dos eventos mais tradicionais de Anastácio, valorizando a cultura local e a produção artesanal da farinha de mandioca, além de movimentar a economia e o turismo na região. A programação integra as comemorações de aniversário da cidade, que também contaram com desfile cívico-militar na sexta-feira (8).

A Prefeitura de Anastácio convida toda a população e visitantes a prestigiar o evento, que é gratuito e aberto ao público. A organização recomenda que os participantes cheguem cedo para garantir bom posicionamento próximo ao palco.

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