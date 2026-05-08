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Loubet e Luan Pereira são as atrações de sábado na 18ª Festa da Farinha de Anastácio

Evento celebra os 61 anos do município com shows de artistas nacionais na Praça Arandú

Da redação

Publicado em 08/05/2026 às 10:16

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O Pantaneiro/Arquivo

A 18ª Festa da Farinha de Anastácio, realizada em comemoração aos 61 anos do município, terá na noite deste sábado (9) duas grandes atrações nacionais. O evento acontece na Praça Arandú, com início previsto para as 20h, reunindo música, tradição e gastronomia típica.

A primeira atração da noite será o cantor Loubet, dono de sucessos que conquistaram o Brasil com muita "sofrência". Em seguida, sobe ao palco Luan Pereira, que traz energia, batidas envolventes e os hits que estão estourados em todo o país.

A Festa da Farinha é um dos eventos mais tradicionais de Anastácio, valorizando a cultura local e a produção artesanal da farinha de mandioca, além de movimentar a economia e o turismo na região. A programação integra as comemorações de aniversário da cidade, que também contaram com desfile cívico-militar na sexta-feira (8).

A Prefeitura de Anastácio convida toda a população e visitantes a prestigiar o evento, que é gratuito e aberto ao público. A organização recomenda que os participantes cheguem cedo para garantir bom posicionamento próximo ao palco.

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