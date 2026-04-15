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ANASTÁCIO

Luto na Aldeia Aldeinha: comunidade se despede de Débora Lemes

Jovem reside atualmente na capital mas sofreu um grave acidente de bike elétrica em Anastácio no dia do seu aniversário

Redação

Publicado em 15/04/2026 às 16:24

Atualizado em 15/04/2026 às 17:04

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A comunidade da Aldeia Terena Aldeinha está em luto pela perda de Débora Lemes, jovem que marcou presença na vida cultural e comunitária do local. Participante ativa da tradicional dança das mulheres Terena, Débora também se dedicava à confecção e pintura de roupas indígenas, ajudando a manter viva a identidade e os costumes de seu povo.

A estudante, que reside na capital atualmente, estava em Anastácio para rever a família e para festejar o seu aniversário de 20 anos comemorado no domingo (12). No mesmo dia, porém, segundo informações do Corpo de Bombeiros, a jovem colidiu a bicicleta elétrica que conduzia contra um muro, na região central da cidade. Com o grande impacto chegou a ser socorrida com vida e encaminhada ao hospital, mas infelizmente não resistiu e morreu nesta quarta-feira (15). A notícia abalou profundamente familiares, amigos e toda a comunidade da Aldeia Aldeinha.

Sempre ao lado de seus familiares, ela tinha grande envolvimento na preparação e nas apresentações culturais da aldeia, sendo reconhecida pelo carinho, dedicação e respeito às tradições. Além disso, Débora era estudante de Pedagogia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Campo Grande, onde buscava construir um futuro voltado à educação.

Em nota oficial, a aldeia declarou luto e suspendeu suas atividades em respeito à memória de Débora, destacando o quanto sua presença era importante para todos. O momento é de dor, mas também de lembrança de tudo o que ela representou.

A comunidade se une em solidariedade, mantendo viva a memória de uma jovem que dedicou sua vida à cultura, à família e à educação.

Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos e de toda a comunidade.

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