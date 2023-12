Mãe denuncia suposta negligência médica no Hospital de Anastácio

Família quer respostas / Rede sociais

Uma mãe utilizou as redes sociais para denunciar uma suposta negligência médica no Hospital de Anastácio, afirmando que sua filha sofreu mau atendimento após o nascimento.

Segundo a mãe, o pediatra e as enfermeiras não realizaram todos os procedimentos necessários, deixando de notar problemas respiratórios e sujeiras na boca da bebê.

“Minha filha está nessa situação por conta de atenção do pediatra das enfermeiras do hospital Abramastacio que não fizeram todos os procedimentos necessários quando ela nasceu. O pediatra nem sequer viu que ela estava com problemas respiratório e saindo sujeiras da boquinha dela. Que médico é esse que fala pra mãe sua filha não tem nada é saudável e logo depois minha filha chega até essa situação”, disse a mulher na rede social.

Segundo a publicação a bebê está há dias na UTI da Santa Casa. A mãe diz que não tem condições financeiras de arcar com despesas de almoço e jantar para ficar no hospital. Ela cobra respostas do local. “Nao fizeram nem questão de me darem uma posição do que aconteceu. Estou operada fiz cesárea e laqueadura junto, mas estou aqui firme e forte pra fortalecer minha pequena.”

Mesmo após uma cesárea e laqueadura, a mãe diz que permanece firme para apoiar sua filha.

Nota oficial

Em resposta, o Hospital de Anastácio emitiu uma nota esclarecendo que a gestante, acompanhada por consultas pré-natais, foi avaliada para o parto devido ao bom estado de saúde de mãe e filho.

"O recém-nascido, após um parto tranquilo, foi inicialmente considerado saudável pelo médico pediatra de plantão. Entretanto, horas após o nascimento, a criança apresentou uma alteração em seu quadro, sendo prontamente atendida".

O hospital afirma ter acionado uma UTI Neonatal em Hospital de Referência na Capital, transportando a criança com o suporte necessário. "O presidente da Abramastácio, Aguinaldo Estadulho, está disponível para esclarecimentos. O hospital ressalta a impossibilidade de diagnosticar certas patologias durante as consultas pré-natais e explica que a aparente "sujeira na boca" da criança é resultado do líquido amniótico ingerido durante a gestação".

O hospital ainda em nota defende a integridade de seus profissionais de saúde, destacando a qualidade do atendimento prestado aos que já utilizaram seus serviços. E o presidente se coloca à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos por parte da família do recém-nascido.