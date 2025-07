Mães atendidas por projeto recebem kits de hortaliças em Anastácio

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Assistência Social, distribuiu 70 kits de verduras e hortaliças para mães acompanhadas pelo Programa Criança Feliz.



A ação foi realizada em parceria com a Cooperativa Copran, responsável pela doação dos alimentos. Os kits entregues incluíam mandioca, alface, tomate, maxixe, pimentão, cheiro-verde, berinjela, limão e rúcula.



A entrega integra as ações da Assistência Social voltadas ao apoio de famílias em situação de vulnerabilidade, com foco na ampliação do acesso a alimentos e no fortalecimento das redes de proteção social.

