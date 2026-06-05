Mais de 1,9 mil estudantes de Anastácio serão atendidos em programa do Sebrae

Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A grade curricular da rede municipal de Anastácio passa a ter o Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), programa que incentiva e promove o empreendedorismo e o protagonismo dos alunos no município. Serão atendidos 1.937 estudantes neste ano letivo. O lançamento da metodologia ocorreu na terça-feira (2), com a presença do prefeito Manoel Aparecido da Silva, o Cido, e da secretária municipal de Educação, Veronice Aparecida Terra.

A iniciativa está contemplada no eixo Educação Empreendedora do programa Cidade Empreendedora, executado pelo Sebrae/MS em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e a Prefeitura Municipal. O município faz parte do pacote Avança do programa.

O gerente da Regional Oeste do Sebrae/MS, Matheus Oliveira, enfatizou que a aplicação da metodologia incentiva crianças e jovens a pensar sobre os desafios locais e sobre como buscar possibilidades de soluções. Ele observou que o JEPP contribui para levar a cultura empreendedora para dentro das escolas de Anastácio, estimulando a criatividade, o protagonismo, a responsabilidade e a capacidade de resolver problemas reais da comunidade. Segundo ele, a proposta contribui para a formação de uma geração com visão de oportunidade e planejamento.

No evento de lançamento, os materiais a serem usados nas atividades foram apresentados aos profissionais da educação. O quadro de professores da rede pública municipal tem a disponibilidade de realizar capacitações para melhor aplicar a metodologia em sala de aula.

O coordenador da educação básica na Secretaria Municipal de Educação de Anastácio, Emerson Bandeira Bastos, explicou que o JEPP agrega novos conhecimentos dentro da grade curricular. Ele destacou que o material recebido contribuirá para trabalhar um conhecimento a mais dos alunos, abordando a educação financeira e fortalecendo a economia local no futuro.

A diretora da Escola Municipal Honorivaldo Alves de Albres, Rose Canhete, participou do evento de lançamento. Ela afirmou que o município vive um momento de transformação e renovação ao trabalhar com o JEPP para alunos do 1º ao 5º ano e expressou confiança de que os professores se dedicarão para trazer o melhor, formando estudantes conscientes e críticos.

A analista-técnica do Sebrae/MS, Priscila Veloso, complementou que as ações implantadas recebem acompanhamento de consultor e capacitações disponíveis para todos os professores mobilizados. Os professores podem fazer dois tipos de capacitação: uma pedagógica e outra de acordo com o ano a ser implantada a metodologia. O Sebrae estima um período de até quatro meses para finalizar a aplicação, com um consultor do JEPP acompanhando presencialmente cada escola.

As apostilas são trabalhadas de acordo com o nível educacional do aluno. Do 1º ao 5º ano, os conteúdos incluem descobertas empreendedoras, alimentos e temperos naturais, brinquedos ecológicos, incentivo à leitura e sabores regionais. Do 6º ao 9º ano, os temas abrangem soluções sustentáveis, robótica empreendedora, tecnologias digitais e soluções para problemas locais com pensamento empreendedor.

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