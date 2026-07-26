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ANASTÁCIO

Mais de 200 famílias são beneficiadas com entrega de alimentos em Anastácio

A ação foi realizada na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Arapongas e garantiu a distribuição gratuita de alimentos frescos e de qualidade do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Redação

Publicado em 26/07/2026 às 07:20

Atualizado em 26/07/2026 às 11:53

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Prefeitura de Anastácio

Mais de 200 famílias de Anastácio foram beneficiadas, na última sexta-feira (24), com mais uma entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A ação foi realizada na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Arapongas e garantiu a distribuição gratuita de alimentos frescos e de qualidade.

Os beneficiários receberam sacolões contendo produtos como alface, tomate salada, cheiro-verde, abobrinha verde, mandioca e pão de forma.

O PAA é uma iniciativa do Governo Federal executada pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, em parceria com a Copran (Cooperativa dos Produtores Rurais da Região do Pulador de Anastácio).

Além de contribuir para a segurança alimentar das famílias atendidas, o programa também fortalece a agricultura familiar e cria oportunidades para a comercialização da produção dos agricultores locais.

A entrega contou com a presença dos secretários Jairo Arruda, de Desenvolvimento Econômico Sustentável, e João Fernando Guessy Braga, da Saúde, além do vereador João Macalé.

A iniciativa reforça a importância de políticas públicas que promovem, simultaneamente, o apoio aos produtores rurais e o acesso da população a alimentos de qualidade.

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