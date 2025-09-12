Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 12:56

Agricultura familiar

Mais de 240 famílias recebem alimentos do PPA em Anastácio

As famílias contempladas receberam cestas compostas por alimentos frescos e variados, todos produzidos por agricultores locais

Da redação

Publicado em 12/09/2025 às 09:10

Atualizado em 12/09/2025 às 09:13

A entrega contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), da primeira-dama Valquíria Prates da Silva / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O município de Anastácio realizou, na quinta-feira (11), mais uma entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), beneficiando mais de 240 famílias do Bairro Jardim Independência. A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a segurança alimentar da população e com o fortalecimento da agricultura familiar.

As famílias contempladas receberam cestas compostas por alimentos frescos e variados, todos produzidos por agricultores locais. Entre os itens entregues estavam: abacaxi, mamão, mandioca, alface, cheiro-verde, couve, banana, cenoura, pimentão e farinha. Além de garantir refeições mais saudáveis às famílias em situação de vulnerabilidade, o programa fortalece a economia rural e valoriza o trabalho no campo.

Apoio à agricultura familiar

A Prefeitura de Anastácio, em parceria com o PAA, tem investido no apoio aos agricultores, oferecendo preparo do solo, transporte de insumos e assessoria técnica, ações que incentivam o desenvolvimento sustentável e promovem maior autonomia para os pequenos produtores.

Participação das autoridades

A entrega contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, dos secretários municipais Jairo Arruda (Desenvolvimento Econômico Sustentável), Fabiano Aparecido do Nascimento (Chefe de Gabinete) e João Fernando (Saúde), além dos vereadores Aldo José e Bruno Areco.

O prefeito destacou a relevância do programa tanto para a comunidade quanto para os agricultores. “O PAA é uma iniciativa que beneficia a todos. As famílias recebem alimentos de qualidade, enquanto nossos agricultores têm seu trabalho valorizado e sua renda fortalecida”, afirmou.

Com a iniciativa, Anastácio reforça o compromisso com a inclusão social, o bem-estar da população e a valorização da produção local.

Marinha e Aecopaxi

Parceria capacita pescadores e piloteiros em Aquidauana

Formação fortalece turismo e garante regularização para transporte de passageiros e comércio em embarcações

Inmet

Sexta-feira promete ser quente com 42ºC em Aquidauana e sem chuvas

Dia deve ser abafado na cidade

