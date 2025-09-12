Mais de 240 famílias recebem alimentos do PPA em Anastácio

A entrega contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), da primeira-dama Valquíria Prates da Silva / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O município de Anastácio realizou, na quinta-feira (11), mais uma entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), beneficiando mais de 240 famílias do Bairro Jardim Independência. A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a segurança alimentar da população e com o fortalecimento da agricultura familiar.

As famílias contempladas receberam cestas compostas por alimentos frescos e variados, todos produzidos por agricultores locais. Entre os itens entregues estavam: abacaxi, mamão, mandioca, alface, cheiro-verde, couve, banana, cenoura, pimentão e farinha. Além de garantir refeições mais saudáveis às famílias em situação de vulnerabilidade, o programa fortalece a economia rural e valoriza o trabalho no campo.

Apoio à agricultura familiar

A Prefeitura de Anastácio, em parceria com o PAA, tem investido no apoio aos agricultores, oferecendo preparo do solo, transporte de insumos e assessoria técnica, ações que incentivam o desenvolvimento sustentável e promovem maior autonomia para os pequenos produtores.

Participação das autoridades

A entrega contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, dos secretários municipais Jairo Arruda (Desenvolvimento Econômico Sustentável), Fabiano Aparecido do Nascimento (Chefe de Gabinete) e João Fernando (Saúde), além dos vereadores Aldo José e Bruno Areco.

O prefeito destacou a relevância do programa tanto para a comunidade quanto para os agricultores. “O PAA é uma iniciativa que beneficia a todos. As famílias recebem alimentos de qualidade, enquanto nossos agricultores têm seu trabalho valorizado e sua renda fortalecida”, afirmou.

Com a iniciativa, Anastácio reforça o compromisso com a inclusão social, o bem-estar da população e a valorização da produção local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!