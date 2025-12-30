Acessibilidade

30 de Dezembro de 2025 • 09:44

Anastácio

Mais um: acidente entre moto e bicicleta elétrica em Anastácio

Impacto aconteceu no cruzamento da Assis Scaff com Avenida da Integração

Redação

Publicado em 30/12/2025 às 07:19

Atualizado em 30/12/2025 às 07:24

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta elétrica chamou a atenção de moradores e equipes de emergência na tarde desta segunda, na Rua Asis Scaff esquina com a Avenida da Integração, região central de Anastácio. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro às vítimas no local.

Segundo informações preliminares, o impacto aconteceu quando a motocicleta e a bicicleta elétrica colidiram no trecho movimentado da rua principal da cidade. A colisão provocou ferimentos em pelo menos uma pessoa, que ficou caída na via até a chegada das equipes de resgate.

Esse tipo de acidente, embora nem sempre resulte em ferimentos graves, aponta para um desafio crescente nas cidades: a convivência entre motocicletas, bicicletas elétricas e outros meios de transporte. A circulação desses veículos em vias urbanas exige respeito às regras de trânsito, uso de equipamentos de segurança como capacetes e a conscientização de todos os usuários da via para evitar colisões e casos de trauma.

