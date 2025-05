Mais uma entrega de óculos é realizada pelo Projeto "Olhar Renovado"

Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (19), a Administração Municipal de Anastácio, realizou mais uma etapa de entrega gratuita de óculos de grau, por meio do Projeto “Olhar Renovado”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.

A iniciativa, que utiliza recursos próprios do município, tem como objetivo garantir acesso a óculos de qualidade para pacientes atendidos pelo SUS, desde que possuam prescrição médica. A ação reafirma o compromisso da gestão com a atenção básica à saúde e com a melhoria da qualidade de vida da população.

Para participar do projeto, o cidadão deve procurar a Unidade de Saúde da Família (ESF) para agendamento de consulta médica. Após o atendimento, o paciente será encaminhado ao Centro de Especialidades Médicas (CEM). Com o pedido oftalmológico em mãos, é necessário comparecer à Secretaria de Saúde munido do cartão SUS e dos documentos pessoais.

A entrega desta edição contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido – Cido, da primeira-dama Valquíria Prates da Silva e do secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, que participaram da entrega dos óculos aos beneficiados.

