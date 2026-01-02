Acessibilidade

02 de Janeiro de 2026

Educação

Matrículas para novos alunos na rede municipal de Anastácio vão até 15/01

A rede municipal de Anastácio atende desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental

Da redação

Publicado em 02/01/2026 às 15:22

Atualizado em 02/01/2026 às 16:02

É importante que as famílias garantam a vaga dos estudantes com antecedência / Arquivo/ O Pantaneiro

A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio (Semed) informa que as matrículas para novos estudantes que desejam ingressar na rede pública municipal de ensino em 2026 estão abertas. O período de atendimento se estende até o dia 15 de janeiro do próximo ano.

Os responsáveis pelas crianças e adolescentes devem procurar diretamente a unidade escolar de interesse, dentro dos horários especiais estabelecidos para o cadastramento. Em dezembro, as escolas atendem das 7h às 11h e das 13h às 17h. Já em janeiro, o horário será das 7h às 13h.

É importante que as famílias garantam a vaga dos estudantes com antecedência. Somente dessa forma é possível evitar filas e aglomerações de última hora, permitindo que o início do ano letivo de 2026 ocorra com mais organização e tranquilidade para todos os envolvidos.

A rede municipal de Anastácio atende desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. A documentação necessária para a matrícula pode variar de acordo com a série, sendo geralmente solicitados documentos pessoais do responsável e do aluno, comprovante de residência e histórico escolar anterior. A orientação é que as famílias entrem em contato com a escola desejada para confirmar a lista completa de exigências.

