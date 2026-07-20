Mauro do Atlântico cita importância da Festa da Farinha para cultura regional

Prefeito de Aquidauana prestigiou o evento em Anastácio e ressaltou o fortalecimento da tradição nordestina e a integração entre os municípios
Segundo Mauro, a grande participação de lideranças na Festa da Farinha demonstra o reconhecimento conquistado por Anastácio / Reprodução
A presença de lideranças políticas estaduais e municipais marcou a 18ª Festa da Farinha, realizada em Anastácio, na Praça Arandu, na sexta-feira (17) e no sábado (18). Entre as autoridades que prestigiaram a celebração esteve o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico (PSDB), que destacou a relevância do evento para a preservação das tradições e para o fortalecimento da região.
Em entrevista ao O Pantaneiro, Mauro iniciou destacando a administração anastaciana pela realização da Festa da Farinha.
"Primeiramente, parabenizar o prefeito Cido, o presidente do Poder Legislativo, Lincoln Pellicioni, agradecer pelo convite. Muito feliz de estar aqui, prestigiando esse evento que, além de já ter história, é um evento cultural muito importante para o calendário de eventos de Mato Grosso do Sul".
O prefeito também ressaltou o prestígio político alcançado pela Festa da Farinha, que reuniu autoridades de diferentes esferas, como o governador Eduardo Riedel (PP), o senador Nelsinho Trad (PSD), deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores e o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL).
Segundo Mauro, a grande participação de lideranças demonstra o reconhecimento conquistado por Anastácio e pela administração municipal na organização da festa.
"O Cido, com sua gestão propositiva e também fazendo a política, hoje tem aqui esse evento muito prestigiado. Nosso governador Riedel está presente, o senador Nelsinho, deputados, o ex-governador Reinaldo. Isso é sinal do trabalho que Anastácio vem realizando na gestão. Então, eu estou aqui representando a nossa população de Aquidauana nesta bonita festa".
Considerada a maior feira da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul, a programação reuniu milhares de pessoas na Praça Arandu durante os dois dias. Além da valorização da cultura nordestina, a Festa da Farinha deste ano contou com praça de alimentação, artesanato, produtos da agricultura familiar e grandes atrações musicais, como João Gomes e Lendas 67, na sexta-feira, e Munhoz & Mariano, no encerramento, no sábado.
A cobertura completa do evento, com vídeos exclusivos, pode ser acessada em O Pantaneiro, na galeria de fotos e nas redes sociais do site.
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