31 de Dezembro de 2025 • 08:43

Anastácio

Mercado de Anastácio sofre arrombamento durante a madrugada

Do local, os criminosos furtaram dinheiro em espécie, causando prejuízo ao proprietário.

Redação

Publicado em 31/12/2025 às 07:34

Atualizado em 31/12/2025 às 07:47

Um mercado localizado na Rua Aziz Scaff, em Anastácio, foi alvo de arrombamento na madrugada desta terça-feira. Do local, os criminosos furtaram dinheiro em espécie, causando prejuízo ao proprietário.

De acordo com as informações apuradas, o alarme do estabelecimento foi disparado, chamando a atenção do dono do mercado, que ouviu o alerta ainda durante a madrugada e decidiu ir até o local para verificar o que havia ocorrido. Ao chegar, ele constatou que a porta havia sido quebrada, aparentemente utilizando um tijolo e uma barra de ferro.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região na tentativa de localizar os autores do crime, porém ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado e encaminhado para a Polícia Civil, que já trabalha na investigação e possui a identificação dos criminosos.

Outro furto na cidade
Ainda durante a madrugada, outro estabelecimento também foi vítima de furto em Anastácio. A Reciclagem Ecolimp, situada na Avenida Porto Geral, na região dos Altos da Cidade, foi alvo de criminosos.

Bodoquena

Bodoquena se prepara para o grande Reveillon 2026

O evento visa não apenas celebrar a chegada de um novo ciclo, mas também simbolizar esperança, união e renovação para toda a comunidade

Acidente

Jovem sofre coice de cavalo em fazenda a 70 km de Aquidauana

O jovem relatou aos socorristas que trabalhava em uma comitiva quando foi atingido por um coice de seu próprio cavalo.

