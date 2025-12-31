Mercado de Anastácio sofre arrombamento durante a madrugada

Do local, os criminosos furtaram dinheiro em espécie, causando prejuízo ao proprietário.
Um mercado localizado na Rua Aziz Scaff, em Anastácio, foi alvo de arrombamento na madrugada desta terça-feira. Do local, os criminosos furtaram dinheiro em espécie, causando prejuízo ao proprietário.
De acordo com as informações apuradas, o alarme do estabelecimento foi disparado, chamando a atenção do dono do mercado, que ouviu o alerta ainda durante a madrugada e decidiu ir até o local para verificar o que havia ocorrido. Ao chegar, ele constatou que a porta havia sido quebrada, aparentemente utilizando um tijolo e uma barra de ferro.
A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região na tentativa de localizar os autores do crime, porém ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado e encaminhado para a Polícia Civil, que já trabalha na investigação e possui a identificação dos criminosos.
Outro furto na cidade
Ainda durante a madrugada, outro estabelecimento também foi vítima de furto em Anastácio. A Reciclagem Ecolimp, situada na Avenida Porto Geral, na região dos Altos da Cidade, foi alvo de criminosos.
