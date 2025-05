Missa do Peão e Cavalgada celebram os 60 anos de Anastácio com fé e tradição sertaneja

Prefeitura de Anastácio

Como parte das comemorações pelos 60 anos de Anastácio, o domingo (18) foi marcado por dois eventos que celebram a cultura e a identidade do povo anastaciano.

Pela manhã, foi realizada a tradicional Missa do Peão Boiadeiro, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. A celebração, promovida pela Prefeitura de Anastácio por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, reuniu peões, trabalhadores rurais, famílias e membros da comunidade em um momento de fé e gratidão. A missa simboliza não apenas o agradecimento pelas bênçãos recebidas e o trabalho no campo, mas também a valorização das raízes sertanejas que impulsionam o desenvolvimento do município.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido – Cido, da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, da vice-prefeita Maria Vital e do presidente da Câmara, Lincoln Pellicioni.

Ainda no domingo, a Cavalgada dos 60 anos percorreu as ruas de Anastácio, reunindo dezenas de peões e peoas da região. O evento, acompanhado por autoridades e pela população, foi mais um momento marcante das festividades, reforçando a importância da tradição rural e da cultura sertaneja como parte essencial da história e da identidade do município.

