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Bombeiros

Morador de Anastácio é ferido com golpes de arma branca

Vítima apresentava três ferimentos no tórax e abdome e foi encaminhada ao pronto-socorro após atendimento do Corpo de Bombeiros

Da redação

Publicado em 27/04/2026 às 11:02

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Divulgação/Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na tarde deste domingo (26), uma ocorrência de ferimento por arma branca registrada na Rua Porto Geral, no bairro Vila Maior, em Anastácio. A guarnição foi acionada e ao chegar ao local constatou a presença de uma equipe da Polícia Militar.

A vítima, um homem de 46 anos, foi encontrada sentada nos fundos de uma residência, consciente e orientada. Durante a avaliação, os socorristas verificaram que os sinais vitais estavam estáveis. Foram identificados três ferimentos, localizados na região mamária direita (próxima à clavícula), no abdome esquerdo (próximo à crista ilíaca) e na lateral do abdome direito.

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo limpeza e controle de sangramento dos ferimentos. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.

O caso ficou sob responsabilidade das autoridades policiais para as providências cabíveis. A motivação do ataque e a identificação do autor ainda não foram divulgadas. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do ocorrido.

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